Шахтар показав перше тренування на зимових зборах – у фокусі похмурий Мудрик, Срна та новачок
Шахтар повноцінно розпочав свою підготовку до другої частини сезону.
Сьогодні команда Ігора Йовічевіча провела перше тренування на зборах в Туреччині. Прес-служба клубу оприлюднила відео роботи.
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Даріо Срна разом з командою і особисто привітав кожного члена делегації. Особлива увага до Михайла Мудрика, який сумлінно виконував вправи у тренажерці, але не дуже радів поривам вітру на полі. Часто в кадр потрапляв і зимовий новачок Шахтаря – Георгій Гочолейшвілі. Грузин звикає до нових партнерів і вимог.
Нагадаємо, "гірники" відновлять офіційний сезон 16 лютого першим матчем проти Ренна в рамках попереднього раунду плей-офф Ліги Європи.
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