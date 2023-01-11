Сьогодні команда Ігора Йовічевіча провела перше тренування на зборах в Туреччині. Прес-служба клубу оприлюднила відео роботи.

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Даріо Срна разом з командою і особисто привітав кожного члена делегації. Особлива увага до Михайла Мудрика, який сумлінно виконував вправи у тренажерці, але не дуже радів поривам вітру на полі. Часто в кадр потрапляв і зимовий новачок Шахтаря – Георгій Гочолейшвілі. Грузин звикає до нових партнерів і вимог.

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Нагадаємо, перший офіційний матч у новому році «Шахтар» проведе з «Ренном» 16 лютого.



Квитки на гру у Варшаві: https://t.co/qzzTE43Mca.#Shakhtar pic.twitter.com/azczJgw7Bp — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 11, 2023

Нагадаємо, "гірники" відновлять офіційний сезон 16 лютого першим матчем проти Ренна в рамках попереднього раунду плей-офф Ліги Європи.

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