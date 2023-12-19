Найдорожчими гравцями в чемпіонаті Англії є Ерлінг Холанд з Манчестер Сіті (180 млн євро) та Букайо Сака з Арсенала (120 млн євро).

Ребров оцінив шанси Зінченка на титул АПЛ – тренер збірної України назвав головних претендентів на трофей

Щодо українців, то Єгор Ярмолюк із Брентфорда додав у вартості півтора мільйона та коштує тепер 2,5 млн. Ілля Забарний подорожчав аж на 5 млн і коштує тепер 25 млн. Віталій Миколенко – другий найдорожчий гравець у складі Евертона. Його оцінюють в 28 млн.

А ось Михайло Мудрик продовжує регресувати. Наразі вінгер Челсі оцінюється в 40 млн євро. Загалом з березня 2023 року Мудрик подешевшав на 20 млн.

Єдиним українцем, який не змінив свою вартість, став Олександр Зінченко з Арсенала. Захисник "канонірів" коштує 42 млн.

МЮ вистояв нічию з Ліверпулем – дух Сульшера, 34 марні удари Салаха і Ко, Клопп втрачає лідерство АПЛ