"У футбольному світі багато грошей, особливо в АПЛ. Дивлячись збоку, я думаю, що Мудрик – справді добрий гравець. Але 100 мільйонів євро – це багато за гравця, який лише демонструє великі ознаки потенціалу. Ймовірно, йому ще потрібно зробити трохи більше, але, можливо, це просто такі цінники у наші дні. Я думаю, це божевілля.

Ефект Мудрика: Челсі має другий за вартістю склад у світі, поступаючись лише Ман Сіті

Вони купили його, потім ще цього хлопця з ПСВ (Ноні Мадуеке). Думаю, у них вже достатньо вінгерів, але нехай, це їхня проблема! Іноді у війні торгів ціна буде зростати, і тоді в деяких випадках ви платите занадто багато. Все це виглядає як дуже, дуже дорогий гравець. З його резюме це величезні гроші. Але, можливо, через два роки воно виявиться того варте", – цитує Франка Metro.

Нагадаємо, у Брентфорді також є українець – хавбек Єгор Ярмолюк, за якого минулого літа віддали СК Дніпро-1 скромні 1,5 мільйона євро.

Мудрик блискуче дебютував за Челсі у матчі проти Ліверпуля на виїзді – українець перевернув гру і творив моменти