Лондонський гранд зібрав дуже дорогих футболістів, але це поки не дає бажаних результатів.

Найдорожчим клубом світу, за версією Transfermarkt, є Манчестер Сіті, склад якого оцінюють в 1,1 млрд євро. Другим йде Челсі.

Челсі похвалився відео, як Мудрик знищив легенду і феєрично познущався з одного з найдорожчих новачків Ліверпуля

Вартість "синіх" після зимових трансферів, зокрема й після підписання Михайла Мудрика з Шахтаря, зросла до 1,02 млрд. Команди Гвардіоли й Поттера – єдині, які коштують понад мільярд євро.

Третє місце дісталось Баварії, гравці якої коштують 944,7 мільйона у євровалюті. У першій десятці далі розташувались Ліверпуль, ПСЖ, Реал, Арсенал, Барселона, Манчестер Юнайтед і Тоттенхем.

Мудрик блискуче дебютував за Челсі у матчі проти Ліверпуля на виїзді – українець перевернув гру і творив моменти