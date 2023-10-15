Збірна України з нервами, але все ж здолала Північну Македонію у матчі відбору на Євро-2024.

Рахунок відкрив Георгій Судаков, для якого це був дебютний м'яч за національну збірну. Паралельно з'явилися чутки про шалений інтерес до хавбека Шахтаря з боку грандів АПЛ. Михайло Мудрик вже може похизуватися статусом гравця найбагатшої ліги світу, але не стабільністю. Фанати Челсі були шоковані виступом свого представника.

Чим здивував Ребров? Хто був тіньовим героєм збірної України? Відповіді на ці та інші питання шукайте у детальному аналізі матчу від YouTube-каналу "Футбол 24".

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