Вінгер збірної України Михайло Мудрик потроху адаптовується у новому для себе клубі.

22-річний українець стане гравцем Челсі. Він сьогодні, 15 грудня, успішно пройшов медогляд і підписав довготривалий контракт. Мудрик вже навіть встиг одягнути на себе синю форму під час фотосесії.

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А пізніше соцмережі заполонили кадри, де Михайло перебуває на трибунах Стемфорд Брідж разом із Даріо Срною. Вінгер і директор Шахтаря з футболу навіть сфотографувались із прапором України на домашньому стадіоні "синіх" перед поєдинком АПЛ проти Крістал Пелас.

Mykhaylo Mudryk is at Stamford Bridge. Medical passed and contract already signed. pic.twitter.com/OwTrAG1CQh — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 15, 2023

Mykhaylo Mudryk posing for first time in Chelsea shirt #CFC



Pic by @tsyganyk pic.twitter.com/jorGdvGx7O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2023

Нагадаємо, "гірники" зароблять на трансфері свого таланта понад 100 мільйонів євро, як і хотіли з самого початку. Арсенал пропонував дещо меншу суму.

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