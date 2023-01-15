Мудрик вже приміряв форму Челсі й завітав на Стемфорд Брідж: перші фото в Лондоні
Вінгер збірної України Михайло Мудрик потроху адаптовується у новому для себе клубі.
22-річний українець стане гравцем Челсі. Він сьогодні, 15 грудня, успішно пройшов медогляд і підписав довготривалий контракт. Мудрик вже навіть встиг одягнути на себе синю форму під час фотосесії.
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А пізніше соцмережі заполонили кадри, де Михайло перебуває на трибунах Стемфорд Брідж разом із Даріо Срною. Вінгер і директор Шахтаря з футболу навіть сфотографувались із прапором України на домашньому стадіоні "синіх" перед поєдинком АПЛ проти Крістал Пелас.
Нагадаємо, "гірники" зароблять на трансфері свого таланта понад 100 мільйонів євро, як і хотіли з самого початку. Арсенал пропонував дещо меншу суму.
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