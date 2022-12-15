Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик не єдина трансферна мета Арсенала на цю зиму.

Арсенал продовжує контактувати з людьми, наближеними до угоди щодо переходу Мудрика, але досі не зробив офіційну пропозицію Шахтарю, зазначив Фабріціо Романо для порталу CaughtOffside.

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Цікаво, що через травму Жезуса з'явились чутки про можливе підписання Душана Влаховіча з Ювентуса. Сторони ще не починали переговори, але ситуація може змінитись у січні. Сам же серб наразі сконцентрований на відновленні від пошкодження.

Нагадаємо, що Мудрика активно сватають в Арсенал, який дуже зацікавлений у підписанні українця. У кампанії 2022/23 наш вінгер провів 18 поєдинків на клубному рівні за Шахтар, у яких встиг відзначитись 10 голами й 8 асистами.

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