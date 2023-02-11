Поєдинок 23-го туру АПЛ між Вест Хемом та Челсі дозволив "синім" встановити клубний рекорд.

В основі Челсі на гру з Вест Хемом вийшли аж 7 гравців віком до 24 років, повідомляє Opta.

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Така кількість молодих футболістів у складі лондонців є новим клубним рекордом. Ніколи досі Челсі не випускав на матч АПЛ настільки юну команду.

Додамо, що гра завершилася внічию 1:1 – на гол Феліша результативно відповів Емерсон.

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