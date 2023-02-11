Під час заняття гравці Челсі – Феліш, Енцо Фернандес, Мудрик, Маунт, Чілвел та Зієш – влаштували змагання, в якому намагались з'ясувати, хто має найкращий удар.

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Першим розпочав Феліш, який поцілив у дев'ятку – Мудрик по-дружньому почав тягнути португальця за руку. Енцо також викликав кілька захоплених вигуків від партнерів завдяки класному пострілу у верхній кут. Перший гол Михайла майже не викликав реакції, але вдруге, коли українець начебто невдало зупинив м'яч, але пробив так, що той від стійки залетів у ворота справив враження на партнерів по команді.

В підсумку, єдиний хто зганьбився – Бен Чілвел. Саме англієць став єдиним гравцем, хто примудрився взагалі не влучити, тож одноклубники мали привід покепкувати з захисника та "прогнали" його з тренування.

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