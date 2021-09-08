"Здебільшого все вдалося. Можливо, в першому таймі трохи по-іншому потрібно було накривати їх. А так всю установку тренера, думаю, ми виконали. Ми в принципі так і розраховували, що з суперником буде саме багато боротьби, багато брудних моментів. Вірмени нічим особливо не здивували.

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Дуже часто удари відпрацьовую. Це запорука наполегливої ​​праці, постійні тренування, відточування день у день. Бачите, вийшло. Так, я приблизно з таких точок і відпрацьовував штрафні. Знав, як треба виконати.

Команда задоволена, тренери задоволені, Україна, думаю, задоволена. Але ви ж самі розумієте, це добре, дві перемоги, але це ще нічого, тільки початок. Так, хороший старт, але ще попереду ціла дорога, дуже багато важливих матчів, які потрібно буде виграти", – сказав Мудрик в ефірі ТК Футбол.

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