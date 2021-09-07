Україна перемогла Сербію на старті відбору ЧЄ 2023, відтак тріумф над головним конкурентом у боротьбі за друге місце мав би стати трампліном для нових успіхів. Втрачати очки з такими суперниками, як Вірменія U-21, підопічні Руслана Ротаня не мали права за будь-яких обставин. Матч, як і онлайн-трансляція Україна U-21 – Вірменія U-21 на "Футбол 24", стартував о 19:00 за Києвом.

Україна – Вірменія: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2023 U-21

Молоді вірмени почали відбір з поразки від Фарер. Взяли реванш у другому турі, але це слабка втіха. Водночас у кваліфікації на попереднє Євро вони взагалі зазнали 9 поразок у 10 іграх. Не дуже краще виступала молодіжна збірна Вірменії і в інших циклах. Як наслідок, опинилася серед 8 найгірших команд континенту.

У порівнянні з поєдинком проти сербів, Руслан Ротань провів всього одну заміну. Він зняв Михайленка, випустивши замість нього Мудрика – відповідно, в глибину довелося зміститись Бондаренку. Таким чином, "синьо-жовті" вийшли на гру без чистих опорників (за виключенням Батагова, якого використовують в центрі оборони).

Перші півгодини зустрічі пройшли за домінування збірної України, хоча у гостей було більше ударів – статистика нарахувала аж 4 штуки. Два з них навіть неможливо згадати, а постріли Григоряна та Петросяна виявились занадто слабенькими. Нещерет спокійно спіймав м'яч. Усі ці спроби загострення пройшли з дуже далекої дистанції. В цілому, більше трьох-чотирьох передач за володіння наш суперник провести не міг.

Підопічні Руслана Ротаня в цей період робили все, що заманеться, сміливо комбінуючи на чужій половині й надзвичайно швидко повертаючи м'яч після втрат. За 29 хвилин збірна України провела аж шість кутових і заробила кілька перспективних штрафних. Господарі регулярно вривались у карний майданчик, ледь не відкривши рахунок вже на 2-й хвилині внаслідок вкидання з ауту та скидки від В'юнника – Назаренко опинився прямо перед голкіпером, але той вибив м'яч.

Після цього "наші" провели кілька небезпечних прострілів та два заблокованих удари з околиць штрафного майданчика, а на 20-й хвилині рахунок було відкрито. Назаренко на правому фланзі пройшов двох опонентів, хитнув третього й прострілив, а один із захисників вибив м'яч на Криськіва – Дмитро ж другим дотиком пробив у лівий нижній кут метрів з 11-ти. 1:0! Одразу після цього Сич міг подвоїти перевагу України, отримавши передачу від Назаренка й виконавши подачу з правого краю карного майданчика. М'яч зрізався, полетівши у ближню дев'ятку, однак влучив у зовнішній бік сітки.

До 30-х хвилин Україна домінувала, але поступово темп гри підопічних Руслана Ротаня падав. Вірмени ж почали вмикати високий пресинг. Як наслідок, гра вирівнялась, хоча ініціатива все одно залишалася за "синьо-жовтими". Здавалося, що тайм завершиться тихо, але на 44-й хвилині гості ледь не заробили пенальті внаслідок зіткнення Вівчаренка з Агасаряном.

Арбітр розцінив епізод на нашу користь, однак вже у компенсований час Вірменія шокувала вболівальників у Ковалівці. Галстян отримав м'яч внаслідок серії поперечних пасів і програних українцями єдиноборств, після чого виконав подачу – м'яч же рикошетом від Сича пішов за високою дугою прямо у дальню дев'ятку. 1:1.

Другий тайм розпочався лишень із однією заміною – Мудрик, який до перерви випадав з гри й постійно помилявся, замінив рожеві бутси на білі. Цей хід у малюнку зустрічі нічого не змінив. Україна продовжувала володіти ініціативою й лізти уперед, а вірмени сиділи на власній половині. Щоправда, моментів з боку господарів не виникало взагалі, тож на 54-й хвилині Руслану Ротаню довелося провести кадрові перестановки. Замість В'юнника на поле вийшов Кухаревич.

Ще за дві хвилини на стадіоні у Ковалівці несподівано вимкнулась одна із веж з прожекторами. Арбітр призупинив гру, Андрій Засуха та Андрій Павелко дістали телефони й пішли розбиратись, однак відновленню роботи вежі це ніяк не допомогло. Втім, освітлення вистачало, тож на 60-й хвилині арбітр, порадившись з лелегатом від УЄФА, дозволив продовжити матч.

Існувало занепокоєння, що пауза зіб'є наш ігровий ритм і дасть вірменам хороший перепочинок, однак вже на 62-й хвилині вболівальники святкували. Мудрик прорвався лівим флангом, обіграв одного захисника й отримав по ногах від іншого в метрах 20-ти від воріт – суддя призначив штрафний, а Міша сам же його і виконав. Точно в дев'ятку. 2:1!

Україна намагалася не збавляти обертів. В наступні 20 хвилин збірна України тиснула на оборону вірменів, організовуючи атаку за атакою, однак до реального загострення доходило рідко – більшість підходів завершилась заблокованими прострілами, подачами без замикання або ударами в захисників. В цей період можна згадати тільки два реально класних моменти – Судакова на 76-й хвилині хитнув захисника й закрутив м'яч повз дальню дев'ятку, а Кухаревич на 82-й вистрілив метрів з 25-ти. Поруч з правою стійкою!

В енлшпілі зустрічі добити Вірменію міг Кухаревич, який на 90-й хвилині змістився з лівого флангу на кут карного майданчика й вистрілив у правий верхній кут, однак удару забракло точності. Туди ж цілив і Судаков зі штрафного на 90+5-й хвилині, але м'яч пройшов поруч зі стійкою. Після цього Україна провела ще кілька небезпечних вривань у штрафний з неточними ударами – втім, до голів справа так і не дійшла.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Руслана Ротаня. Внаслідок цього успіху українці набрали 6 очок, очоливши групу Н. У найближчих переслідувачів – Франції та Фарерських островів – лишень по чотири залікових бали.