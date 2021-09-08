"В основном все удалось. Возможно, в первом тайме немного по-другому нужно было накрывать их. А так всю установку тренера, думаю, мы выполнили. Мы в принципе и рассчитывали, что с соперником будет именно много борьбы, много грязных моментов. Армяне ничем особо не удивили.

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Очень часто удары отрабатываю. Это залог упорного труда, постоянные тренировки, оттачивания день в день. Видите, получилось. Да, я примерно с таких точек и отрабатывал штрафные. Знал, как надо исполнить.

Команда довольна, тренеры довольны, Украина, думаю, довольна. Но вы же понимаете, это хорошо, две победы, но это еще ничего, только начало. Да, хороший старт, но еще впереди целая дорога, очень много важных матчей, которые нужно будет выиграть", – сказал Мудрик в эфире ТК Футбол.

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