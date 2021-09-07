Молодіжна збірна України мінімально обіграла однолітків з Вірменії в рамках відбору на Євро-2023. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Україна U-21 – Вірменія U-21 на Футбол 24.

Україна вийшла вперед на 20 хвилині завдяки Криськіву – той класно зорієнтувався після рикошету та забив другим дотиком. Вірмени відповіли під завісу першого тайму. Галстян віддавав передачу, але рикошет від Сича змінив траєкторію м'яча, який залетів за комірець Нещерету. Перемогу для України вирвав Мудрик, який класним ударом зі штрафного у дев'ятку не залишив шансів супернику.

Україна перемогла Вірменію у домашньому матчі відбору Євро-2023 U-21 – команда Ротаня вийшла на першу позицію в групі

Таким чином, українці набрали 6 очок, очоливши групу Н. У найближчих переслідувачів – Франції та Фарерських островів – лишень по чотири залікових бали.