"Футбол Сергея Станиславовича... Он любит контроль, но чтобы этот контроль был направлен на создание голевых моментов.

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Я знаю, что он не любит контроль ради контроля, а чтобы этот контроль потом конвертировался в какие-то моменты, потому что тогда нет смысла контролировать мяч.

И я полностью согласен. Когда ты контролируешь мяч – ты контролируешь игру. Когда мяч у тебя – ты не пропустишь гол. Если ты не пропустишь, то не проиграешь. Всё просто. А потом, имея хороший контроль мяча, ты можешь расшатывать соперника, находить слабые места и использовать их", – сказал Мудрик в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, уже в четверг, 21 марта, сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной за выход на Евро-2024. Начало игры в 21:45 по Киеву.

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