Антверпен оформив комфортну перевагу ще в першому таймі, але Шахтар у другій половині зумів перевернути гру та вирвати перемогу. Після перерви "гірники" ввімкнули більш потужний пресинг, що і дозволило здійснити камбек.

Ван Леувен цього разу вирішив не експериментувати та довіритись Сікану на позиції центрфорварда, а також надати шанс Дмитру Криськіву. Фанати Антверпена вже назвали своїх улюбленців "найгіршою командою ЛЧ" – про це свідчить різниця голів 2:8. Судаков, якого вважають найбільшою зіркою Шахтаря після відходу Мудрика, зіграв на нерідній позиції, що завадило продемонструвати Георгію свої найкращі якості. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Шахтар був аматорською командою, а став незрівнянним. Шок, лють через суддів і кара від "гірників" у бельгійських ЗМІ