Мудрик отримав листа від українського хлопчика Паші та відповів йому своїм листом. Михайло обмінявся з земляком досвідом адаптації в Англії та поговорив про захоплення футболом і тенісом.

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Зірковий футболіст за сприяння АПЛ зробив сюрприз Паші та зіграв з ним у теніс. Як зізнався Мудрик, хлопець виявився занадто сильним напарником. Українці дуже тепло поспілкувалися.

Паша до повномасштабної війни жив у Києві, а потім переїхав до Великобританії. Раніше він грав у футбол на позиції лівого півзахисника, тепер займається тенісом.

Відео спілкування (українською):