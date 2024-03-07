Мудрик получил письмо от украинского мальчика Паши и ответил ему своим письмом. Михаил обменялся с земляком опытом адаптации в Англии и поговорил об увлечении футболом и теннисом.

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Звездный футболист при содействии АПЛ сделал сюрприз Паше и сыграл с ним в теннис. Как признался Мудрик, парень оказался слишком сильным напарником. Украинцы очень тепло пообщались.

Паша до полномасштабной войны жил в Киеве, а потом переехал в Великобританию. Раньше он играл в футбол на позиции левого полузащитника, теперь занимается теннисом.

Видео общения (на украинском):