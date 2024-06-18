Минай на офіційному сайті повідомив про завершення співпраці з Вадимом Вітенчуком – у хавбека сплив термін контракту.

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Зазначимо, що півзахисник приєднався до закарпатців у липні 2022 року та провів за Минай у 57 матчах в УПЛ, що є рекордом клубу.

До слова, Вітенчук також є автором найпізнішого гола в історії чемпіонатів України, забивши на 101-й хвилині. Загалом, в його активі 5 голів у складі Миная.

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