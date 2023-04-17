Лондонський Арсенал у гонитві за чемпіонством АПЛ помітно пригальмував – "каноніри" не можуть виграти вже другий матч поспіль. І якщо у поєдинку з Ліверпулем (2:2) Зінченко і Ко, скоріше, здобули очко, то грі з Вест Хемом (2:2) примудрились розгубити перевагу, виграючи по ходу зустрічі 2:0.

Чи зможе Арсенал втримати перевагу у чемпіонаті, що відбувається з лідерами лондонців і наскільки вплинула на результат з "молотками" відсутність Олександра Зінченка? Про це і не тільки дивіться у нашому новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".