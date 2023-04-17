Відсутність Зінченка різко погіршила шанси на золото – Арсенал отримав нові несподівані проблеми, 3 головні винуватці
17 квітня 19:08 - Читать на русском
Український півзахисник Олександр Зінченко пропустив поєдинок 31-го туру проти Вест Хема, а його команда несподівано втратила два очки на рівному місці.
33’ Саїд Бенрама
55’ Джаррод Боуен
Мартін Едегор 10’
10’ Мартін Едегор
33’ Саїд Бенрама
55’ Джаррод Боуен
Лондонський Арсенал у гонитві за чемпіонством АПЛ помітно пригальмував – "каноніри" не можуть виграти вже другий матч поспіль. І якщо у поєдинку з Ліверпулем (2:2) Зінченко і Ко, скоріше, здобули очко, то грі з Вест Хемом (2:2) примудрились розгубити перевагу, виграючи по ходу зустрічі 2:0.
Чи зможе Арсенал втримати перевагу у чемпіонаті, що відбувається з лідерами лондонців і наскільки вплинула на результат з "молотками" відсутність Олександра Зінченка? Про це і не тільки дивіться у нашому новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".
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