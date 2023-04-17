Летом Челси планирует устроить серьезную распродажу (в том числе из-за катастрофических результатов команды). Поединок с Брайтоном продемонстрировал, что Михаил Мудрик точно не тот, от кого стоит избавиться в первую очередь.

Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик впервые со времени своего переезда на Стэмфорд Бридж отыграл поединок от свистка до свистка. Несмотря на то, что "синие" проиграли уже третий матч подряд под руководством Фрэнка Лэмпарда, Михаил на фоне бледной игры лондонцев стал едва ли не единственным светлым пятном в поединке против Брайтона.

О качественном прогрессе украинца, будущем Лэмпарда и перспективах Челси на завершающей стадии сезона смотрите в нашем новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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