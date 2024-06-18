Півзахисник збірної Хорватії та Торіно Нікола Влашіч не зможе допомогти своїй команді поборотися за медалі на Євро-2024.

Хорват покинув розташування команди через м'язову травму і пропустить решту чемпіонату Європи. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації.

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"Нікола доклав багато зусиль, щоб допомогти команді на Євро-2024, і він є невіддільною частиною команди. На жаль, у нього сталася друга травма, і я можу тільки подякувати йому за все, що він зробив", – сказав головний тренер хорватської команди Златко Даліч.

"Мені дуже шкода, що ця нова травма не дозволить мені допомогти команді. Я зробив усе можливе, щоб бути готовим, і я хотів би подякувати головному тренеру і тренерському штабу за надану можливість. Я вірю в цю команду і впевнений, що вона доб'ється успіху – я буду її найбільшим уболівальником!" – заявив Влашіч.

У першому турі групового етапу Євро-2024 збірна Хорватії програла Іспанії (0:3). Влашіч не грав у цьому матчі.

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