"В нас нічого не міняється. У нас так, як без Вілліана, Фернандінью, Мхітаряна, Тейшейри, Дугласа Кости, Адріано, без того, того. Шахтар завжди повинен бути Шахтарем, Шахтар завжди буде Шахтарем.

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Ми ніколи не можемо залежати від одного футболіста. Так, Мудрик був найважливішим футболістом у нашій атаці, зараз отримують шанс інші футболісти, котрі повинні показати, що вони заслуговують грати за Шахтар.

Щодо єврокубків... Буде важко, але ми нічого не змінюємо. Ми хочемо пройти Ренн, виграти чемпіонат, це наша мета. Буде важко, знаємо що буде важко, будемо підсилюватися скільки можемо. Нелегко знайти топового футболіста, який готовий їхати в Україну. Над цим працюємо – підписали нападника збірної Венесуели Кевіна. Футболіст дуже талановитий, швидкий, голодний. Говорив з ним: "Ти показав характер тоді, коли вирішив приїхати у Шахтар у такий момент, в Україну". Він каже: "Війна – війною, але футбол – футболом. Я хочу грати у футбол".

Зрештою, тут нікого не треба вмовляти, вони самі розуміють, куди їдуть, у який клуб потрапляють. Вони самі розуміють, що через Шахтар можуть потрапити в Арсенал, Челсі, Сіті, Баварію", – сказав Срна в інтерв'ю YouTube-каналу Київський торт.

Нагадаємо, перший поєдинок плей-офф Ліги Європи проти Ренна Шахтар проведе вже 16 лютого, матч-відповідь запланований на 23 число.

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