"Мудрик – отличный игрок, у него большой талант. Он покажет свои способности, свой талант в течение этих 8 лет в Челси. Он подписал контракт с Челси на 8 лет, а не на 3 или 6 месяцев. Челси знает, какого игрока они купили. Для меня было честью работать с Мудриком. В Шахтере он был звездой. Он продемонстрировал идеальную игру в Лиге чемпионов.

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Время даст ответ, когда он достигнет такого же уровня в Челси, когда будет конкурировать как один из лучших игроков Англии. Но в Шахтере это тоже был длительный процесс. Михаил – отличный человек, он большой профессионал. Он работает больше других, занимается перед тренировкой, после тренировки остается и еще больше тренируется. Он тренируется почти 24 часа в день. Это тот тип игрока, который хочет быть лучшим в Европе.

Он ест 5 раз в день, спит, когда ему нужно, в среднем 8 или 9 часов, и тренируется больше, чем другие игроки, поэтому только время заставит его выглядеть естественным образом.

Когда я начал с ним работать, Шахтер был новой командой без бразильских игроков, которых мы потеряли из-за войны. Потому бразильцем в команде был Мудрик, я трансформировал его, чтобы он делал разницу в матчах. В начале это было сложно, он был очень нетерпеливым. Опускался в глубину и касался мяча 10-12 раз. Он думал, что играл хорошо, но это не было хорошо для команды. Потом я сказал ему: "Михаил, пожалуйста, просто оставайся там. Команда будет играть на тебя, а ты просто воспользуйся своими преимуществами над соперником". Когда Мудрик стоит перед воротами, то является лучшим в Европе.

Со временем Мудрик понял команду, как за нее играть. Это был один из моментов, когда он понял нашу игру и возмужал. Через 6 месяцев после моего прихода в Шахтер мы получили предложение продать Мудрика за 22 миллиона евро. Это были Байер и Брентфорд. Но президент клуба отказался. Это было во время войны. За 6 месяцев предложение выросло с 22 миллионов до 100.

Мы помогли ему развиваться. Мудрик заслужил этот переход в Челси. Но, как и многим футболистам, ему нужно время, чтобы создать собственную модель игры с новой командой, со стабильностью, с тренером, которого не нужно менять часто. В Челси всегда меняют тренера, когда нет результата. Почему вы меняете тренера?

Для того чтобы добиться успеха, нужна стабильность. Микель Артета в Арсенале – яркий тому пример. В первые 6 месяцев дела у него были не очень хорошо, но руководство клуба проявило терпение. Поэтому, Челси, поддерживайте своего тренера и увидите, как Мудрик продемонстрирует свое качество.

Со мной Мудрик сыграл 6 матчей в Лиге чемпионов. За пределами этого турнира он все матчи играл так, словно это ЛЧ. Вы должны обладать импульсом и непрерывностью, и они были у него. Поэтому я знаю, что в Челси он сделает все, что сможет", – цитирует Йовичевича 365scores.com.

Напомним, Йовичевич возглавил Шахтер летом 2022 года и привел "горняков" к титулу чемпионов Украины. Несмотря на это, руководство клуба решило сменить главного тренера, назначив Патрика ван Леувена. Йовичевич же стал наставником Аль-Раэда из Саудовской Аравии.

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