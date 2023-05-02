"Те, що Шахтар продав Мудрика в Челсі, допомогло нам продовжити роботу клубу і повернути борги, тому що ФІФА дозволила нашим гравцям піти, а клуби продовжували вимагати платити за цих гравців.

Шахтар ризикує втратити 40 млн євро – Палкін розкрив гігантські збитки "гірників"

Чи можете таке собі уявити? Наші кредитори просять нас платити. Але коли я сперечаюся про те, як можна заплатити, якщо немає можливості продати цих гравців, вони просто зникли. І в нас триває війна, нікого це не хвилює. Тому ці гроші, які Шахтар отримав від продажу Мудрика, допомогли нам повернути ці борги.

Шахтар подав заяву до суду проти ФІФА та CAS. І відразу я зрозумів, що неможливо виграти справу проти ФІФА та CAS, тому що 80% доходу CAS надходить від ФІФА. Рада CAS, представник ФІФА та голова колегії в нашому суді були призначені CAS. І голова був лояльним. І з першої хвилини розумієш, що програєш цю справу.

Після цього ми вирішили звернутися до Європейської комісії. Вже надіслали туди всі документи. І коли ми отримаємо повний пакет нашої справи від CAS, то звернемося безпосередньо до Федерального суду Швейцарії. Тому мені не подобається, коли в нас є така організація, як ФІФА, що стоїть над усіма. Треба показати всьому світові, що нас треба якось захищати.

Так, зараз ми боремося самі, але тиждень тому ми почали проводити зустрічі з ECA (Асоціація європейських клубів – прим.). Вони стали ніби посередниками між ФІФА та українськими клубами. У нас було вже дві зустрічі. Я вірю, що ECA допоможе нам знайти якесь рішення. Тиждень тому ми запросили президента ECA Нассера Аль-Хелаїфі приїхати в Україну, зустрітися з українськими клубами, обговорити наші проблеми. Для чого бути в асоціації? Для того, щоб допомагати один одному. Якщо ви маєте проблему, усі повинні вас підтримати", – цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Шахтар у січні продав Михайла Мудрика в Челсі за 70 мільйонів євро. Трансферна угода також передбачає бонуси, сума яких може скласти 30 млн євро.