"То, что Шахтер продал Мудрика в Челси, помогло нам продолжить работу клуба и вернуть долги, потому что ФИФА разрешила нашим игрокам уйти, а клубы продолжали требовать платить за этих игроков.

Шахтер рискует потерять 40 млн евро – Палкин раскрыл гигантские убытки "горняков"

Можете себе представить? Наши кредиторы просят нас платить. Но когда я спорю о том, как можно заплатить, если нет возможности продать этих игроков, они просто исчезли. И у нас идет война, никого это не волнует. Поэтому эти деньги, полученные Шахтером от продажи Мудрика, помогли нам вернуть эти долги.

Шахтер подал заявление в суд против ФИФА и CAS. И сразу я понял, что невозможно выиграть дело против ФИФА и CAS, потому что 80% дохода CAS поступает от ФИФА. Совет CAS, представитель ФИФА и глава коллегии в нашем суде были назначены CAS. И глава был лояльным. И с первой минуты понимаешь, что проигрываешь это дело.

После этого мы решили обратиться в Европейскую комиссию. Уже послали туда все документы. И когда мы получим полный пакет нашего дела от CAS, обратимся непосредственно в Федеральный суд Швейцарии. Поэтому мне не нравится, когда у нас есть такая организация, как стоящая над всеми ФИФА. Надо показать всему миру, что нас нужно как-то защищать.

Да, сейчас мы боремся сами, но неделю назад мы начали проводить встречи с ECA (Ассоциация европейских клубов – прим.). Они стали посредниками между ФИФА и украинскими клубами. У нас было две встречи. Я верю, что ECA поможет нам найти решение. Неделю тому назад мы пригласили президента ECA Нассера Аль-Хелаифи приехать в Украину, встретиться с украинскими клубами, обсудить наши проблемы. Зачем быть в ассоциации? Для того чтобы помогать друг другу. Если у вас есть проблема, все должны вас поддержать", – цитирует Палкина официальный сайт "горняков".

Напомним, Шахтер в январе продал Михаила Мудрика в Челси за 70 миллионов евро. Трансферное соглашение также предусматривает бонусы, сумма которых может составить 30 млн евро.