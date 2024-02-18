Челсі доволі несподівано відібрав очки в одного з головних претендентів на чемпіонство АПЛ. Михайло Мудрик не отримав на Етіхаді ані хвилини і пропустив вже третій матч поспіль. На позиції лівого вінгера проти Манчестер Сіті вийшов Рахім Стерлінг, який відзначився голом і почув на свою адресу компліменти від Маурісіо Почеттіно.

Розтрачені моменти Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Челсі – 1:1

"Це була чудова гра. Ми забили першими, і дуже добре грали до перерви. Я дуже радий, про що сказав гравцям і привітав їх, тому що команда доклала величезних зусиль. Команда почала демонструвати, що ми також можемо бути конкурентоспроможними, і грати добре.

Дух, який продемонстрували гравці Челсі – це те, що я хочу бачити завжди. З тим талантом, який ми маємо в усіх сферах, Челсі досягне того рівня, якого прагнемо. Я дуже радий, тому що грати проти найкращої команди світу на її полі ніколи не буває легко. Характер, який продемонструвала команда, зробив мене дуже щасливим.

Для Челсі це була справді важлива гра, щоб зберегти динаміку, зрозуміти, що ми в хорошому стані та покращуємося. Ми все ще не на рівні Манчестер Сіті, але досягти його – наша мета. Челсі – дуже молода команда, якій потрібні такі матчі, щоб покращуватись і створювати дух, який ми повинні демонструвати в кожній грі.

Радий за Стерлінга. Його досвід є важливим для нас, а нападнику завжди потрібно забивати, щоб почуватися впевнено. Він дуже наполегливо працював для команди, добре захищався, завжди був готовий допомогти команді та докладав зусиль, щоб допомогти Чілвеллу в захисті.

Я дуже щасливий, що Челсі здобув важливе очко при хорошій грі", – цитує Почеттіно офіційний сайт лондонського клубу.

Після 25-ти турів АПЛ Челсі посідає 10 місце турнірної таблиці (35 очок). Ман Сіті має 53 бали і йде третім, але зіграв на матч менше.

Челсі втримав нічию з Манчестер Сіті – "містяни" втратили шанс на лідерство в АПЛ, Мудрик на поле не вийшов