Челси довольно неожиданно отобрал очки у одного из главных претендентов на чемпионство АПЛ. Михаил Мудрик не получил на Этихаде ни минуты и пропустил уже третий матч подряд. На позиции левого вингера против Манчестер Сити вышел Рахим Стерлинг, который отметился голом и услышал в свой адрес комплименты от Маурисио Почеттино.

Растраченные моменты Холанда в видеообзоре матча Манчестер Сити – Челси – 1:1

"Это была великолепная игра. Мы забили первыми, и очень хорошо играли до перерыва. Я очень рад, о чем сказал игрокам и поздравил их, потому что команда приложила огромные усилия. Команда начала демонстрировать, что мы также можем быть конкурентоспособными, и играть хорошо.

Дух, который продемонстрировали игроки Челси – это то, что я хочу видеть всегда. С тем талантом, который мы имеем во всех сферах, Челси достигнет того уровня, к которому стремимся. Я очень рад, потому что играть против лучшей команды мира на ее поле никогда не бывает легко. Характер, который продемонстрировала команда, сделал меня очень счастливым.

Для Челси это была действительно важная игра, чтобы сохранить динамику, понять, что мы в хорошем состоянии и улучшаемся. Мы все еще не на уровне Манчестер Сити, но достичь его – наша цель. Челси – очень молодая команда, которой нужны такие матчи, чтобы улучшаться и создавать дух, который мы должны демонстрировать в каждой игре.

Рад за Стерлинга. Его опыт важен для нас, а нападающему всегда нужно забивать, чтобы чувствовать себя уверенно. Он очень упорно работал для команды, хорошо защищался, всегда был готов помочь команде и прилагал усилия, чтобы помочь Чилвеллу в защите.

Я очень счастлив, что Челси добыл важное очко при хорошей игре", – цитирует Почеттино официальный сайт лондонского клуба.

После 25-ти туров АПЛ Челси занимает 10 место турнирной таблицы (35 очков). Ман Сити имеет 53 балла и идет третьим, но сыграл на матч меньше.

Челси удержал ничью с Манчестер Сити – "горожане" упустили шанс на лидерство в АПЛ, Мудрик на поле не вышел