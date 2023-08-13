"Мене не змушують випускати Трубіна": наставник Бенфіки вперше прокоментував трансфер українця
Головний тренер лісабонців Рогер Шмідт висловився щодо готовності Анатолія Трубіна дебютувати за португальський клуб.
"Сподіваюсь, Трубін та Кабрал зроблять нас сильнішими. Вони вже показали свої якості у попередніх клубах. Вони провели з командою лише півтора тренування, це небагато. Я маю вирішити, чи достатньо цього, щоб бути у складі команди.
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Мій досвід говорить мені, що гравцям потрібно більше часу, аби зрозуміти динаміку та стиль команди. Я не збираюся ставити їх у ситуацію, коли вони відчуватимуть надто великий тиск. Мене не змушують їх випускати, тому що у команди все гаразд", – цитує Шмідта MaisFutebol.
Нагадаємо, свій перший поєдинок у новому сезоні Бенфіка проведе у понеділок, 14 серпня, на виїзді проти Боавішти. Початок зустрічі о 22:45 за Києвом.
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