"Сподіваюсь, Трубін та Кабрал зроблять нас сильнішими. Вони вже показали свої якості у попередніх клубах. Вони провели з командою лише півтора тренування, це небагато. Я маю вирішити, чи достатньо цього, щоб бути у складі команди.

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Мій досвід говорить мені, що гравцям потрібно більше часу, аби зрозуміти динаміку та стиль команди. Я не збираюся ставити їх у ситуацію, коли вони відчуватимуть надто великий тиск. Мене не змушують їх випускати, тому що у команди все гаразд", – цитує Шмідта MaisFutebol.

Нагадаємо, свій перший поєдинок у новому сезоні Бенфіка проведе у понеділок, 14 серпня, на виїзді проти Боавішти. Початок зустрічі о 22:45 за Києвом.

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