Мудрик не перейде в Байєр, – журналіст
Схоже, історія з трансфером Михайла Мудрика у леверкузенський клуб добігла свого кінця.
Півзахисника Шахтаря Михайла Мудрика не буде у Байєрі, повідомляє німецький журналіст Мануель Фет на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
Шахтар може отримати за Мудрика 30 млн євро – з'явився клуб, який готовий задовольнити апетити "гірників"
За інформацією джерела, "гірники" вкотре змінили свою позицію у переговорному процесі, тож шанси на перехід мізірні. У клубів була домовленість декілька місяців тому, але на цей момент угоди немає.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ з'явився неназваний клуб, який готовий викласти за Мудрика 30 млн євро, перебивши пропозиції Брентфорда і Ніцци, які також полювали на українця.
Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?