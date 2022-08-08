Схоже, історія з трансфером Михайла Мудрика у леверкузенський клуб добігла свого кінця.

Півзахисника Шахтаря Михайла Мудрика не буде у Байєрі, повідомляє німецький журналіст Мануель Фет на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Шахтар може отримати за Мудрика 30 млн євро – з'явився клуб, який готовий задовольнити апетити "гірників"

За інформацією джерела, "гірники" вкотре змінили свою позицію у переговорному процесі, тож шанси на перехід мізірні. У клубів була домовленість декілька місяців тому, але на цей момент угоди немає.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ з'явився неназваний клуб, який готовий викласти за Мудрика 30 млн євро, перебивши пропозиції Брентфорда і Ніцци, які також полювали на українця.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?