Шахтар може отримати за Мудрика 30 млн євро – з'явився клуб, який готовий задовольнити апетити "гірників"
Подальше місце продовження кар'єри півзахисника збірної України Михайла Мудрика досі залишається під питанням.
Вже найближчим часом Шахтар може отримати серйозну фінансову пропозицію щодо трансферу півзахисника Михайла Мудрика, повідомив журналіст Ігор Бурбас у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".
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За інформацією джерела, це неназваний клуб, який планує заплатити за 21-річного українця 30 мільйонів євро. Конкретних переговорів наразі немає, але потенційний покупець висловив свою готовність та передав інформацію агентам і Шахтарю.
Перемовини з Байєром, які анонсували цього тижня, не відбулися – сторони не можуть погодити суму трансферу і "фармацевти", скоріше за все, вийдуть з обговорення.
До слова, раніше про інтерес до Мудрика заявляли також англійський Брентфорд і французька Ніцца.