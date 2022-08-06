Вже найближчим часом Шахтар може отримати серйозну фінансову пропозицію щодо трансферу півзахисника Михайла Мудрика, повідомив журналіст Ігор Бурбас у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

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За інформацією джерела, це неназваний клуб, який планує заплатити за 21-річного українця 30 мільйонів євро. Конкретних переговорів наразі немає, але потенційний покупець висловив свою готовність та передав інформацію агентам і Шахтарю.

Перемовини з Байєром, які анонсували цього тижня, не відбулися – сторони не можуть погодити суму трансферу і "фармацевти", скоріше за все, вийдуть з обговорення.

До слова, раніше про інтерес до Мудрика заявляли також англійський Брентфорд і французька Ніцца.

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