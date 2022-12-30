Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик очікувано отримав нагороду найкращому гравцю "гірників" у 2022 році.

Шахтар на своєму офіційному сайті опублікував результати голосування вболівальників щодо найкращого гравця року.

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Нагорода очікувано дісталась Михайлу Мудрику, за якого проголосували 76% (13 131 респондент). В претендентах також Анатолій Трубін та Тарас Степаненко (2 295 і 1 893 голосів відповідно).

Додамо, що в нинішньому сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів. Контракт вінгера з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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