"Це дуже велика мотивація. Вдячний уболівальникам за підтримку, обіцяю працювати ще старанніше. 2021 рік був продуктивним, проте хочеться, аби у 2022-му результати стали ще кращими. Цілі – ніколи не здаватися та продовжувати працювати.

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Зичу всім уболівальникам добре відзначити Новий рік та Різдво, здоров'я, щастя, щоб в їхніх сім'ях панувала любов, а на обличчях завжди були посмішки", – цитує Мудрика прес-служба Шахтаря.

До слова, під керівництвом Роберто Де Дзербі 20-річний українець став гравцем основної обойми Шахтаря. У першій половині сезону Мудрик провів 19 матчів на клубному рівні, ставши автором двох голів та дев'яти асистів. Уболівальники Шахтаря визнавали Михайла найкращим гравцем команди у листопаді та грудні.

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