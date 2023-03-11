У поєдинку АПЛ з Лестером 22-річний Мудрик відддав гольовий пас на Ковачіча і навіть забив сам, але гол українця скасували через офсайд. Після гри наставник Челсі похвалив Михайла, який оформив свою першу результативну дію за лондонську команду.

Дебютний асист Мудрика у відеоогляді матчу Лестер – Челсі – 1:3

"Мудрик стає все кращим і кращим. Він все ще молодий гравець, в якого не було багато досвіду, тому цей досвід він здобуває зараз і з кожним матчем грає все краще. Його ставлення до роботи – фантастичне. Впевнений, що далі буде більше.

Це був гарний тиждень для Челсі, який здобув три перемоги, продемонструвавши відмінну командну роботу. Ця єдність у команді дуже мені імпонує. Футболісти борються, щоб вийти на поле. Той же Марк Кукурелья певний час був поза грою, але зараз продемонстрував два чудові виступи. Це втілення того, що ми шукаємо", – цитує Грема Поттера Football.London.

АПЛ: Челсі переграв Лестер – Мудрик віддав гольовий пас, VAR поцупив гол українця, магія Енцо і Поттера, шалений фарт