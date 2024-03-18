Суперники збірної України у плей-офф кваліфікації на Євро-2024 вирішили не призвичаюватися до стадіону, на якому відбудеться матч.

Боснія та Герцеговина розпочала підготовку до матчу з Україною. Футболісти прибули у збірну, яка базується у передмісті Сараєва в Іліджі, повідомляє видання Federalna.

У боснійців заплановано три тренування в столиці на стадіоні Грбавіца, а в день матчу – четвер, 21 березня – команда виїде до Зениці. Там господарі не проводитимуть жодного тренування.

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Вболівальники збірної Боснії та Герцеговини гостро критикують федерацію за таке рішення. Зокрема, найпопулярніший боснійський футбольний блогер BiHFootball написав:

"Можете знести ту базу в Зениці. Навіщо вона існує, якщо команда збирається в Сараєві на головний матч року? Бездарні аматори. Дідько, та ви граєте найважливіший матч за багато років і не можете підготуватися як професіонали в Зениці без такого цирку.

Натомість вони базуються в Сараєві, щоб мати можливість веселитися та пити. Команда вирішила взагалі не тренуватися на стадіоні Біліно Поле перед матчем. Вони приїдуть до Зениці за кілька годин до стартового свистка в четвер. Цей цирк викликає тільки сміх".

Нагадаємо, матч України проти Боснії і Герцеговини відбудеться 21 березня в місті Зениця. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом. Переможець дуелі зустрінеться з Ізраїлем або Ісландією у вирішальному поєдинку за вихід на Євро-2024.

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