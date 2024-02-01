Жіноча Ліга чемпіонів-2023/24: визначилися всі учасники плей-офф – Реал і Баварія вилетіли
У головному жіночому турнірі Європи завершився груповий етап. 8 команд вийшли у чвертьфінал.
Протягом цього тижня відбувся останній тур групового етапу жіночої Ліги чемпіонів. Визначилися всі учасники чвертьфіналу.
1/4 фіналу жіночої ЛЧ
Переможці груп:
Барселона
Ліон
ПСЖ
Челсі
Другі місця:
Бенфіка
Бранн
Аякс
Гекен
Жеребкування відбудеться 6 лютого. Переможці груп будуть сіяними, а другі місця – несіяними. Матчі 1/4 заплановані на 19-20 та 27-28 березня.
Варто відзначити, що на груповому етапі припинили боротьбу Реал, Баварія, Айнтрахт, Рома, яка розтрощила Ворсклу у кваліфікації, та Париж ФК, який зупинив у відборі Кривбас.
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