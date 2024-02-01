У головному жіночому турнірі Європи завершився груповий етап. 8 команд вийшли у чвертьфінал.

Протягом цього тижня відбувся останній тур групового етапу жіночої Ліги чемпіонів. Визначилися всі учасники чвертьфіналу.

1/4 фіналу жіночої ЛЧ



Переможці груп:

Барселона

Ліон

ПСЖ

Челсі



Другі місця:

Бенфіка

Бранн

Аякс

Гекен

Жеребкування відбудеться 6 лютого. Переможці груп будуть сіяними, а другі місця – несіяними. Матчі 1/4 заплановані на 19-20 та 27-28 березня.

Варто відзначити, що на груповому етапі припинили боротьбу Реал, Баварія, Айнтрахт, Рома, яка розтрощила Ворсклу у кваліфікації, та Париж ФК, який зупинив у відборі Кривбас.

Барселона може звільнити Хаві до 1/8 фіналу ЛЧ – легенді "погрожують" принизливою заміною з жіночої команди