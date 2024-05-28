Все йде до того, що головний тренер Лестера Енцо Мареска обійме аналогічну посаду в Челсі.

Після завершення минулого сезону лондонці не зовсім очікувано звільнили Маурісіо Почеттіно. Пошуки нового наставника тривали менше ніж тиждень. Зрештою, Челсі зупинив свій вибір на Енцо Марсці.

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За інформацією Фабріціо Романо, сторони вже закрили угоду. Італієць підпише 5-річний контракт, також передбачена опція продовження співпраці на ще один додатковий сезон. Лестер отримає компенсацію від Челсі за свого тренера.

Варто зауважити, що Енцо Мареска має за плечима лише один сезон самостійної роботи. Після роботи у штабі Пепа Гвардіоли він очолив Лестер і з першої ж спроби вивів команду в АПЛ.

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