"Мудрик хотів перейти в Арсенал": Романо розкрив плани українця на майбутнє
Вінгер Челсі Михайло Мудрик продовжить виступати за лондонців.
"Я вважаю, що важливо пам'ятати, що Михайла Мудрика ніколи не примушували нічого підписувати, тому він погодився на перехід до лондонців.
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Челсі був радий підписати українця, а також був єдиним, хто погодився щодо гонорару з донецьким Шахтарем. Звичайно, Мудрик хотів перейти в Арсенал, тоді вже було відомо, наскільки він хотів цього, але зараз він повністю зосереджений на Челсі, і я також не знаю про якісь плани на літо", – цитує Фабріціо Романо у CaughtOffside.
Нагадаємо, Челсі виграв боротьбу в Арсенала за Михайла Мудрика й оформив його перехід у січні 2023 року. Загалом українець зіграв за "синіх" у 44 матчах, забивши п'ять голів та віддавши п'ять асистів.
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