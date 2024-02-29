"Я вважаю, що важливо пам'ятати, що Михайла Мудрика ніколи не примушували нічого підписувати, тому він погодився на перехід до лондонців.

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Челсі був радий підписати українця, а також був єдиним, хто погодився щодо гонорару з донецьким Шахтарем. Звичайно, Мудрик хотів перейти в Арсенал, тоді вже було відомо, наскільки він хотів цього, але зараз він повністю зосереджений на Челсі, і я також не знаю про якісь плани на літо", – цитує Фабріціо Романо у CaughtOffside.

Нагадаємо, Челсі виграв боротьбу в Арсенала за Михайла Мудрика й оформив його перехід у січні 2023 року. Загалом українець зіграв за "синіх" у 44 матчах, забивши п'ять голів та віддавши п'ять асистів.

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