"Я считаю, что важно помнить, что Михаила Мудрика никогда не заставляли ничего подписывать, поэтому он согласился на переход к лондонцам.

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Челси был рад подписать украинца, а также был единственным, кто согласился по гонорару с донецким Шахтером. Конечно, Мудрик хотел перейти в Арсенал, тогда уже было известно, насколько он хотел этого, но сейчас он полностью сосредоточен на Челси, и я также не знаю о каких-то планах на лето", – цитирует Фабрицио Романо в CaughtOffside.

Напомним, Челси выиграл борьбу у Арсенала за Михаила Мудрика и оформил его переход в январе 2023 года. В общем украинец сыграл за "синих" в 44 матчах, забив пять голов и отдав пять ассистов.

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