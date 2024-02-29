"Мудрик хотел перейти в Арсенал": Романо раскрыл планы украинца на будущее
Вингер Челси Михаил Мудрик продолжит выступать за лондонцев.
"Я считаю, что важно помнить, что Михаила Мудрика никогда не заставляли ничего подписывать, поэтому он согласился на переход к лондонцам.
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Челси был рад подписать украинца, а также был единственным, кто согласился по гонорару с донецким Шахтером. Конечно, Мудрик хотел перейти в Арсенал, тогда уже было известно, насколько он хотел этого, но сейчас он полностью сосредоточен на Челси, и я также не знаю о каких-то планах на лето", – цитирует Фабрицио Романо в CaughtOffside.
Напомним, Челси выиграл борьбу у Арсенала за Михаила Мудрика и оформил его переход в январе 2023 года. В общем украинец сыграл за "синих" в 44 матчах, забив пять голов и отдав пять ассистов.
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