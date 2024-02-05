"Челсі, вау... Там є гравці з восьмирічними контрактами, хоча я б їм навіть річні контракти не дав.

Асист Мудрика у відеоогляді матчу Челсі – Вулверхемптон – 2:4

Мудрик? Таке враження, що цей хлопець не вміє грати у футбол. Я розумію, що він дуже вибуховий, але він не може віддати простий пас ближньому. Він вийшов на поле і за 10 хвилин 15 разів втратив м'яч і 4 рази віддав його чужому. Це дійсно неймовірно. Абсолютний шок.

Мудрик коштував 70 мільйонів фунтів? Зараз він не вартує і 7 фунтів", – сказав О'Хара в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, у матчі 23-го туру АПЛ Челсі на своєму полі поступився Вулверхемптону з рахунком 2:4. Мудрик вийшов на заміну на 72-й хвилині і наприкінці зустрічі відзначився асистом на Сілву, точно навісивши з кутового.

До слова, О'Хара за 15 років у футболі, окрім Тоттенхема, виступав за Честерфілд, Міллуол, Портсмут, Вулверхемптон, Блекпул, Фулхем, Джиллінгем та Біллерікі Таун.

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