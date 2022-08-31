Арсенал змушений відмовитися від трансферу Мудрика – Шахтарю пропонує 30 млн євро інший клуб АПЛ
Відомий український журналіст та інсайдер Ігор Бурбас поділився останніми новинами щодо потенційного переходу Михайла Мудрика.
"З самого ранку на столі донецького Шахтаря фінальна пропозиція літа – 30 млн євро одним платежем за Михайла Мудрика. Надійшла вона від клубу англійської Прем'єр-ліги.
Арсенал близький до трансферу Мудрика за 30 мільйонів – українець узгодив контракт і має несподівану перевагу
Ні, не від Арсенала, а від старого-доброго Брентфорда, який робить, по суті, останні намагання придбати українського таланта.
Щодо Арсенала... Офіційної пропозиції не було і не буде. Принаймні цього трансферного вікна. Мудрик дійсно у шорт-листі "канонірів", але прямо зараз пріоритетне їхнє завдання – компенсувати втрату Елнені. Ну а це зовсім інша позиція", – сказав Бурбас в анонсі програми "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мудрик вже погодив контракт з Арсеналом, однак травма Мохамеда Елнені змусила лондонців терміново шукати єгиптянину заміну.
Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?