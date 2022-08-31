"З самого ранку на столі донецького Шахтаря фінальна пропозиція літа – 30 млн євро одним платежем за Михайла Мудрика. Надійшла вона від клубу англійської Прем'єр-ліги.

Арсенал близький до трансферу Мудрика за 30 мільйонів – українець узгодив контракт і має несподівану перевагу

Ні, не від Арсенала, а від старого-доброго Брентфорда, який робить, по суті, останні намагання придбати українського таланта.

Щодо Арсенала... Офіційної пропозиції не було і не буде. Принаймні цього трансферного вікна. Мудрик дійсно у шорт-листі "канонірів", але прямо зараз пріоритетне їхнє завдання – компенсувати втрату Елнені. Ну а це зовсім інша позиція", – сказав Бурбас в анонсі програми "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мудрик вже погодив контракт з Арсеналом, однак травма Мохамеда Елнені змусила лондонців терміново шукати єгиптянину заміну.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?