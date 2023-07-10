Мудрик поруч з легендами презентував нову форму Челсі – стильний ретро-комплект відсилає до дев'яностих
10 липня 12:27 - Читать на русском
Лондонці відіграють сезон-2023/24 в шикарному екіпіруванні від Nike.
Челсі показав форму на наступний сезон. Домашній комплект виконаний у традиційних синіх кольорах з вкрапленнями білого, а емблема позолочена.
Забарний взяв участь у презентації домашньої форми Борнмута на новий сезон
Форма в стилі ретро відсилає до успіхів другої половини 90-х. У сезоні-1997/98 Челсі виграв Кубок кубків і Кубок ліги, а згодом взяв Суперкубок УЄФА.
Для презентації комплекту Челсі запросив творців тих перемог – Роберто Ді Маттео та Денніса Вайза. Поруч з легендами позував Михайло Мудрик.
"Тебе знову зафіксували камери, хлопче": Мудрика кличуть в Барсу, а іспанські ЗМІ скаржаться на підлого рецидивіста
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter