Лондонці відіграють сезон-2023/24 в шикарному екіпіруванні від Nike.

Челсі показав форму на наступний сезон. Домашній комплект виконаний у традиційних синіх кольорах з вкрапленнями білого, а емблема позолочена.

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Форма в стилі ретро відсилає до успіхів другої половини 90-х. У сезоні-1997/98 Челсі виграв Кубок кубків і Кубок ліги, а згодом взяв Суперкубок УЄФА.

Для презентації комплекту Челсі запросив творців тих перемог – Роберто Ді Маттео та Денніса Вайза. Поруч з легендами позував Михайло Мудрик.

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