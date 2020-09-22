Перед поєдинком 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Вест Хем отримав тривожні новини – головний тренер Девід Мойєс, а також двоє футболістів Ісса Діоп та Джош Каллен здали позитивні тести на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

Вест Хем – Халл Сіті: Ярмоленко вийшов у старті на матч Кубка англійської ліги

Цю новину команда дізналась, перебуваючи вже на стадіоні за кілька хвилин до матчу з Халл Сіті. Наставник та інфіковані футболісти були ізольовані у терміновому порядку і поєдинок розпочався.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко потрапив до стартового складу на матч 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.

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