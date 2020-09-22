Мойєс та ще двоє гравців Вест Хема заразились COVID-19 – усі троє покинули команду перед матчем проти Халл Сіті
У таборі Вест Хема зафіксували спалах коронавірусу, клубу довелось терміново приймати рішення.
Перед поєдинком 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Вест Хем отримав тривожні новини – головний тренер Девід Мойєс, а також двоє футболістів Ісса Діоп та Джош Каллен здали позитивні тести на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Цю новину команда дізналась, перебуваючи вже на стадіоні за кілька хвилин до матчу з Халл Сіті. Наставник та інфіковані футболісти були ізольовані у терміновому порядку і поєдинок розпочався.
Нагадаємо, Андрій Ярмоленко потрапив до стартового складу на матч 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.
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