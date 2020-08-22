"Мрії є мрії": Маркевич оцінив свій дебют в УПЛ

"Мрії є мрії. Все ще попереду. З приводу гола в роздягальню, можу сказати, що з точки зору психології не має значення, коли його забили – в роздягальню чи після перерви.

Олександрія — Маріуполь – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Має значення, як ми на нього реагуємо. Немає значення, який він за рахунком – 2:0, 3:0 чи 1:0, виграємо ми чи програємо. Все полягає у нашій реакції, у нашому вмінні перемикатися з поганого на хороше, з хорошого на погане, з атаки на оборону. Ми будемо працювати у цьому напрямку", – сказав Маркевич у програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату України Маріуполь розгромно поступився Олександрії (1:4) і зіпсував дебют в українській Прем'єр-лізі своєму наставнику Остапу Маркевичу.

Олександрія розгромила Маріуполь у першому матчі Маркевича в УПЛ