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"Мрії є мрії": Маркевич оцінив свій дебют в УПЛ

23:31 - Читать на русском
"Мрії є мрії": Маркевич оцінив свій дебют в УПЛ
Остап Маркевич / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич поділився емоціями після поразки своєї команди від Олександрії (1:4) у першому турі чемпіонату України.

45’ Дмитро Шастал
47’ Артем Гордієнко
49’ Богдан Мишенко
90+1’ Денис Безбородько
 
Андрій Кулаков 83’
45’ Дмитро Шастал
47’ Артем Гордієнко
49’ Богдан Мишенко
83’ Андрій Кулаков
90+1’ Денис Безбородько

"Мрії є мрії. Все ще попереду. З приводу гола в роздягальню, можу сказати, що з точки зору психології не має значення, коли його забили – в роздягальню чи після перерви.

Олександрія — Маріуполь – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Має значення, як ми на нього реагуємо. Немає значення, який він за рахунком – 2:0, 3:0 чи 1:0, виграємо ми чи програємо. Все полягає у нашій реакції, у нашому вмінні перемикатися з поганого на хороше, з хорошого на погане, з атаки на оборону. Ми будемо працювати у цьому напрямку", – сказав Маркевич у програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату України Маріуполь розгромно поступився Олександрії (1:4) і зіпсував дебют в українській Прем'єр-лізі своєму наставнику Остапу Маркевичу.

Олександрія розгромила Маріуполь у першому матчі Маркевича в УПЛ

blog_ava
Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу
00:02
21599
Теги
Маріуполь Маріуполь Олександрія Олександрія УПЛ Остап Остап Маркевич Олександрія - Маріуполь
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