toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ПСЖ - БАВАРИЯ ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ ДЕСНА - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Мечты есть мечты": Маркевич оценил свой дебют в УПЛ

23:31 - Читати українською
"Мечты есть мечты": Маркевич оценил свой дебют в УПЛ
Остап Маркевич / Фото из открытых источников

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич поделился эмоциями после поражения своей команды от Александрии (1:4) в первом туре чемпионата Украины.

45’ Дмитрий Шастал
47’ Артем Гордиенко
49’ Богдан Мышенко
90+1’ Денис Безбородько
 
Андрей Кулаков 83’
45’ Дмитрий Шастал
47’ Артем Гордиенко
49’ Богдан Мышенко
83’ Андрей Кулаков
90+1’ Денис Безбородько

"Мечты есть мечты. Все еще впереди. По поводу гола в раздевалку, могу сказать, что с точки зрения психологии не имеет значения, когда его забили – в раздевалку или после перерыва.

Александрия – Мариуполь – 4:1 – видео голов и обзор матча

Имеет значение, как мы на него реагируем. Неважно, какой он по счету – 2:0, 3:0 или 1:0, выиграем мы или проиграем. Все заключается в нашей реакции, в нашем умении переключаться с плохого на хорошее, с хорошего на плохое, с атаки на оборону. Мы будем работать в этом направлении", – сказал Маркевич в программе "Залишайся з футболом".

Напомним, в первом туре чемпионата Украины Мариуполь разгромно уступил Александрии (1:4) и испортил дебют в украинской Премьер-лиге своему наставнику Остапу Маркевичу.

Александрия разгромила Мариуполь в первом матче Маркевича в УПЛ

blog_ava
Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонів
12:00
7636
Теги
Мариуполь Мариуполь Александрия Александрия УПЛ Остап Остап Маркевич Александрия - Мариуполь
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
24
мин
ПСЖ
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?