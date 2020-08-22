"Мечты есть мечты": Маркевич оценил свой дебют в УПЛ

"Мечты есть мечты. Все еще впереди. По поводу гола в раздевалку, могу сказать, что с точки зрения психологии не имеет значения, когда его забили – в раздевалку или после перерыва.

Александрия – Мариуполь – 4:1 – видео голов и обзор матча

Имеет значение, как мы на него реагируем. Неважно, какой он по счету – 2:0, 3:0 или 1:0, выиграем мы или проиграем. Все заключается в нашей реакции, в нашем умении переключаться с плохого на хорошее, с хорошего на плохое, с атаки на оборону. Мы будем работать в этом направлении", – сказал Маркевич в программе "Залишайся з футболом".

Напомним, в первом туре чемпионата Украины Мариуполь разгромно уступил Александрии (1:4) и испортил дебют в украинской Премьер-лиге своему наставнику Остапу Маркевичу.

Александрия разгромила Мариуполь в первом матче Маркевича в УПЛ