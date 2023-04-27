Український футболіст тривалий час провів у таборі для біженців в місті Антверпен (Бельгія) і нарешті знайшов собі команду.

Маріуполь просить відтермінувати повернення в УПЛ

Новим клубом 31-річного Гальчука виявився ісландський Афтурелдінг. Команда зірок з неба не хапає, завершивши минулий розіграш в середині таблиці другого дивізіону. Гальчук підписав контракт 2 тижні тому і вже встиг дебютувати у матчі проти Кари (4:0). Воротаря не так легко впізнати, адже на його голові з'явилася пишна шевелюра.

Кіпер виховувався у структурі Шахтаря, але за дорослу команду "гірників" так і не дебютував. Навіть без цього Євген мав достатньо приводів для гордості – понад 100 матчів в УПЛ і Кубку України, дебют у єврокубках, виступи за молодіжну збірну. Півтора року тому Гальчук поїхав на закордонні збори з Маріуполем готуватися до другої частини сезону. Втім, підступне вторгнення Росії відсунуло футбол далеко на задній план, а рідне місто азовців взагалі зруйноване і перебуває під окупацією.

,,Ég er mjög ánægður og stoltur að ganga í raðir Aftureldingar. Ég trúi því að við getum náð markmiðum okkar á þessu tímabili. Áfram Afturelding!" sagði Yevgen eftir að hafa samið við Aftureldingu pic.twitter.com/Q444nUP5TK — Afturelding (@umfafturelding) April 14, 2023

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