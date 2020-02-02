"Мрія здійснилася", – новачок Манчестер Юнайтед Ігало прилетів до Англії з Китаю

Зимове придбання Манчестер Юнайтед Одіон Ігало нарешті прилетів на Туманний Альбіон із Китаю та поділився емоціями від переїзду на Олд Траффорд.

"Моя мрія здійснилась. Я беріг Манчестер Юнайтед у своєму серці від самого дитинства. Тепер мрія стала реальністю.

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Я вдячний Богу, своєму агенту та тренеру, які посприяли моєму переїзду сюди", – заявив нігерієць у коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, що в останній день зимового трансферного вікна МЮ оформив оренду Ігало з китайського Шанхай Шеньхуа. Форвард гратиме за манкуніанців як мінімум до кінця сезону. Він має досвід виступів в АПЛ, оскільки раніше захищав кольори Уотфорда.

"It is a dream come true"



New Manchester United signing Odion Ighalo has arrived in the UK from China — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 2, 2020

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