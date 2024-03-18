"Юнацьку збірну України мого віку народження ще не збирали. Дуже знаковим для мене стало знайомство з Рустамом Худжамовим – відомим українським голкіпером, а зараз тренером воротарів національної збірної України.

Вихованець Динамо підписав контракт із Бенфікою

Ми познайомились в Португалії, він дуже відкритий до спілкування і мені цікаві його поради, бо він має величезний практичний досвід. Від Рустама знаю, що скаути збірної мають інформацію про мене.

Чи буду розглядати варіант, якщо запросять у збірну Португалії? Ні. Це принципово – я хочу грати тільки за збірну України. Це моя мрія, одна з моїх головних мотивацій і ціль на майбутнє. Я докладаю багато зусиль, щоб гідно представляти мою рідну Україну на міжнародному рівні", – сказав Костенко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, 16-річний голкіпер – вихованець київського Динамо. У системі Бенфіки Ігор перебуває вже три роки, але лише нещодавно підписав з клубом першу офіційну угоду.

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