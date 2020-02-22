"Можу випити бокал вина із великим задоволенням": Селезньов – про зміну режиму в новому клубі

Нападник Бурсаспора Євген Селезньов розповів про особливі правила після повернення в Туреччину.

"П'ємо Urla – червоне вино з Ізміра. Я після Іспанії келишок можу випити взагалі з превеликим задоволенням. Під м'ясо, рибу, хамон зараз підвезли.

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А чого смішного? Не можу ж сказати чарочку. А чому ні? Що тут поганого? Уже не той вік, коли ти можеш лупанути так. Я забув, коли віскі пив і горілку. Вино – це так, із задоволенням. Відхідняки? Навіть не відхідняк, але так трусить. Раніше можна було пити чотири дні – один день пауза. А зараз п'єш один день – пауза вже на тиждень", – сказав Селезньов в ефірі YouTube-каналу Міля.

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