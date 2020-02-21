"Я плакав у роздягальні": Селезньов пригадав зірваний перехід в Галатасарай

Нападник Бурсаспора Євген Селезньов розповів про втрачену можливість приєднатися до Галатасарая у грудні 2018 року.

"Я виграв Кубок і Суперкубок Туреччини, і тоді від Галатасарая приходить лист. Але що мені говорить президент? Що в цей клуб я не піду навіть за 10 мільйонів, і вимикає телефон. І все це за день до закриття трансферного вікна.

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Так була б Ліга чемпіонів, але мене президент не відпускає. Я сидів у роздягальні і плакав. Реально заплакав, а мені 33 роки. У 33 роки потрапити в Галатасарай – команду, за яку ти вболівав з дитинства – це інший рівень. Я виграв два Кубки, мене повинні були поважати", – розповів Селезньов YouTube-каналу Миля.

Нагадаємо, український форвард мав шанс перейти з Акхісара у Галатасарай в кінці 2018 року. Зрештою, Селезньов опинився у Малазі, однак так і не зміг проявити себе в Іспанії.

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