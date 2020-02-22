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"Могу выпить бокал вина с большим удовольствием": Селезнев – об изменении режима в новом клубе

00:23 12 Читати українською
"Могу выпить бокал вина с большим удовольствием": Селезнев – об изменении режима в новом клубе
Евгений Селезнев / Фото ФК Бурсаспор

Нападающий Бурсаспора Евгений Селезнев рассказал об особых правилах по возвращении в Турцию.

"Пьем Urla – красное вино из Измира. Я после бокала в Испании могу выпить вообще с превеликим удовольствием. Вот мясо, рыбу, хамон сейчас подвезли.

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А чего смешного? Не могу же сказать рюмочку. А почему нет? Что здесь плохого? Уже не тот возраст, когда ты можешь лупануть так. Я забыл, когда виски пил и водку. Вино – это да, с удовольствием. Отходняки? Даже отходняк, но так трясет. Раньше можно было пить четыре дня – один день пауза. А сейчас пьешь один день – пауза уже на неделю", – сказал Селезнев в эфире YouTube-канала Миля.

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Теги
Евгений Селезнев Евгений Селезнев Турция Украинцы за рубежом
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