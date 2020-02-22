"Могу выпить бокал вина с большим удовольствием": Селезнев – об изменении режима в новом клубе

Нападающий Бурсаспора Евгений Селезнев рассказал об особых правилах по возвращении в Турцию.

"Пьем Urla – красное вино из Измира. Я после бокала в Испании могу выпить вообще с превеликим удовольствием. Вот мясо, рыбу, хамон сейчас подвезли.

"Я плакал в раздевалке": Селезнев вспомнил сорванный переход в Галатасарай

А чего смешного? Не могу же сказать рюмочку. А почему нет? Что здесь плохого? Уже не тот возраст, когда ты можешь лупануть так. Я забыл, когда виски пил и водку. Вино – это да, с удовольствием. Отходняки? Даже отходняк, но так трясет. Раньше можно было пить четыре дня – один день пауза. А сейчас пьешь один день – пауза уже на неделю", – сказал Селезнев в эфире YouTube-канала Миля.

Топ-25 трансферів українців, які у новому році гратимуть в Європі – де шукати наших легіонерів